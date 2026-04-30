Няма значителна промяна в използването на социални мрежи след забраната им за тийнейджъри в Австралия

Не е отбелязан "значителен" спад в използването на социални мрежи през седмиците, последвали забраната за социални мрежи за тийнейджъри в Австралия, става ясно от документи на австралийското правителство, с които Франс прес обяви, че разполага.

През декември Австралия стана първата страна в света, която забрани социалните мрежи за деца под 16 г.

Въпреки това, документи на австралийското правителство, с които АФП разполага съгласно законите за свобода на информацията, показват, че месец след влизането в сила на забраната платформи като Инстаграм и ТикТок "все още доминират в класациите и изтеглянията в магазините за приложения", пише БТА.