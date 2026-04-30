КМГ: Проучване на CGTN: Нулевите мита на Китай за Африка заменят логиката на „нулевата сума“ със стратегия за растеж

От 1 май официално влиза в сила политиката на Китай за премахване на всички мита за 53 африкански държави, с които страната поддържа дипломатически отношения. Очакванията са това да доведе до значителен ръст на обема на двустранната търговия, осигурявайки по-голяма стабилност и предвидимост за африканските икономики.

Според проучване на Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) по въпроса, проведено сред потребители от целия свят, 87,4% от анкетираните вярват, че политиката на нулеви мита ще ускори достъпа на африкански стоки до китайския пазар и ще отвори нови възможности за растеж на континента. Същевременно 85,2% са на мнение, че бързият темп на търговския обмен ще повлияе положително на стандарта на живот и заетостта, стимулирайки капацитета на Африка за самостоятелно развитие. Според 78% този ход на Пекин ще засили сътрудничеството в рамките на Глобалния Юг и ще послужи като противовес на едностранните действия и икономическия натиск в международната търговия.