В Белгия действали ирански мрежи за влияние, свързани с режима в Техеран

В Белгия действат ирански мрежи за влияние, свързани с режима в Техеран, съобщиха местни медии, като се позоваха на данни от журналистическо разследване на местното издание на "Пари мач". В разследването са използвани източници от службите за сигурност и свидетелства на иранската опозиция.

Твърди се, че тези мрежи се ръководят през фондация, регистрирана в Антверпен и свързана с Иранския международен университет - организация под санкциите на САЩ. Преди шест години Вашингтон наложи санкции на университета заради свързаността му с бригадите "Ал Кудс" - част от Корпуса са гвардейците на ислямската революция. Корпусът бе поставен под санкциите на ЕС през февруари тази година. Според САЩ университетът вербува чрез своите задгранични представителства хора, които да събират разузнавателни данни и да изпълняват разпореждания от Техеран.

Въпросната белгийска фондация е организирала през март събитие в Брюксел в защита на режима в Иран, а през април е свикала среща за събиране на средства в помощ на иранските управляващи. Твърди се също, че представители на тези ирански мрежи в Белгия са били свързани с подготовка на опит за отвличане на белгийския федерален депутат Дария Сафаи миналата година. Делото по този случай все още се разглежда от съда. Сафаи е родена в Иран и след бягството си прави политическа кариера в Белгия в защита на жените и иранската опозиция, съобщи БТА.