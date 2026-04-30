Автобус с пътници падна в Сена, завлече и кола (Видео, снимки)

КАДЪР: Екс/@Franceatpresso2

Автобус с пътници е паднал в река Сена във Франция, близо до град Жювизи.

Зад волана е бил стажант-шофьор, който е допуснал грешка при управлението, съобщава "Дейли мейл".

На борда е имало четирима души. Инцидентът е станал в 9:30 ч. местно време.  

Всички са спасени, като минувачи са се втурнали да им помогнат. 

В ход е издирване на евентуален пети пътник. Автобусът е завлякъл и празен паркиран автомобил в реката близо до град Джувиси. 

„За първи път виждам нещо подобно. Мисля, че току-що преживях най-лошия ден в живота си. За щастие, нямаше жертви благодарение на бързата реакция на полицията и службите за спешна помощ", каза кметът на Жювизи Ламия Бенсарса Реда.  

В публикация в "Екс", бившият министър на транспорта Франсоа Дюроврей написа: „Тази четвъртък сутринта на автогарата в Дано, учебен автобус падна в Сена при моста Жувиси след сблъсък с лекотоварно превозно средство. Четиримата души в автобуса успяха да бъдат евакуирани благодарение на бързата мобилизация на службите за спешна помощ и правоохранителните органи, които искам да поздравя. В ход е търсенето на евентуален пети пътник. Ситуацията представлява риск от замърсяване на Сена."

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

