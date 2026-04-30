Автобус с пътници падна в Сена, завлече и кола (Видео, снимки)

Автобус с пътници е паднал в река Сена във Франция, близо до град Жювизи.

Зад волана е бил стажант-шофьор, който е допуснал грешка при управлението, съобщава "Дейли мейл".

На борда е имало четирима души. Инцидентът е станал в 9:30 ч. местно време. Ce jeudi vers 9h30, un bus est tombé dans la Seine au niveau de la commune de Juvisy (91). La personne au volant, qui serait un conducteur en formation, aurait commis une erreur de manipulation et 4 personnes se trouvaient à l’intérieur. Elles ont été secourues. pic.twitter.com/gVICDwLnIV — Franceat média (@Franceatpresso2) April 30, 2026

Всички са спасени, като минувачи са се втурнали да им помогнат.

В ход е издирване на евентуален пети пътник. Автобусът е завлякъл и празен паркиран автомобил в реката близо до град Джувиси. 🔴 DIRECT - Chute d'un Bus dans la Seine à Juvisy : 4 personnes repêchées https://t.co/C5Try1O7KQ — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 30, 2026

„За първи път виждам нещо подобно. Мисля, че току-що преживях най-лошия ден в живота си. За щастие, нямаше жертви благодарение на бързата реакция на полицията и службите за спешна помощ", каза кметът на Жювизи Ламия Бенсарса Реда. https://t.co/BvoyUN1vL8 Vu la photo la Seine n'est pas si profonde que cela finalement. On voit bien le toit du bus qui est au fond de l'eau. pic.twitter.com/LwvkeOOlkf — Joanne Autumn - compte officiel (@joanne_autumn) April 30, 2026

В публикация в "Екс", бившият министър на транспорта Франсоа Дюроврей написа: „Тази четвъртък сутринта на автогарата в Дано, учебен автобус падна в Сена при моста Жувиси след сблъсък с лекотоварно превозно средство. Четиримата души в автобуса успяха да бъдат евакуирани благодарение на бързата мобилизация на службите за спешна помощ и правоохранителните органи, които искам да поздравя. В ход е търсенето на евентуален пети пътник. Ситуацията представлява риск от замърсяване на Сена."