Индонезия е убежище за китовите акули

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индонезия представлява убежище за китовите акули според изследване, което разкрива, че тези безвредни за човека гиганти се събират през цялата година в два залива на обширния архипелаг, предаде АФП, цитирана от БТА.

Публикувано в сп. Frontiers in Marine Science, изследването запълва важни пропуски в познанията за този застрашен вид и призовава за по-голяма защита на индонезийските заливи, където се събират представителите му.

За целите на изследването 70 китови акули са били проследявани и регистрирани на различни места в Индонезия в продължение на повече от десет години.

Изследването е позволило да бъде проследено движението на най-голямата риба на Земята, която може да достигне до 14 метра дължина, посочва водещият автор Мохамад Икбал Хервата Путра от неправителствената организация Konservasi Indonesia.

Резултатите сочат, че два залива в Индонезия са дом на китовите акули през цялата година, а не сезонно, както се смяташе досега.

„Докато повечето места за събиране на вида се считат за сезонни, заливите Сендераваси и Салех са като техен дом", казва Путра.

Комбинацията от защита срещу хищници и изобилие от храна като крил превръща тези заливи в убежища, като някои данни сочат, че те биха могли да служат и като места за отглеждане на малките.

Заливът Сендераваси вече е защитен като национален парк, а неговата изолираност е допринесла за ограничаване на масовия туризъм.

Заливът Салех обаче е едновременно популярен сред посетителите и се намира в регион, където производството на царевица на сушата и аквакултури в морето са в разцвет.

Тази зона, където туристите идват да наблюдават акулите, рискувайки да ги обезпокоят, може скоро да стане защитена. Организацията Konservasi Indonesia работи с правителството за създаването на първата морска защитена зона в страната, посветена на китовите акули в залива Салех, което Путра се надява се случи още тази година.

Десетки китови акули са били изхвърлени на индонезийските брегове през последните години, като сред причините за това са замърсяването и взаимодействието с риболовни кораби, отбелязва изследователят.

Китовите акули в Индо-Тихоокеанския регион съставляват приблизително 60 процента от световната популация на този вид.