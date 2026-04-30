Кораб със зърно, за което Украйна твърди, че е откраднато, няма да бъде разтоварен в Израел

Украинският външен министър Андрей Сибига заяви, че корабът, превозващ зърно, за което Киев твърди, че е откраднато от териториите му, окупирани от Русия, няма да разтовари товара си в Израел, определяйки това като "положително развитие", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украйна поиска от Израел да конфискува кораба на фона на дипломатически спор между двете страни относно товара му.

"Това е и ясен сигнал към всички други кораби, капитани, оператори, застрахователи и правителства: не купувайте крадено украинско зърно", заяви Сибига в публикация в "Екс".

Асоциацията на израелските вносители на зърно днес заяви, че на руския кораб, превозващ пшеница, за която се подозира, че произхожда от окупирани украински територии, няма да бъде позволено да разтовари товара си на пристанище Хайфа в Израел, като израелският вносител на пшеница Zenziper е принуден да върне кораба на фона на нарастващия натиск от Киев, информира "Джерузалем пост".

"В светлината на обстоятелствата, компанията за внос на зърно Zenziper е принудена да откаже достъпа на руския кораб, превозващ пратка пшеница, която е в центъра на спор с Украйна ", се казва в изявление на асоциацията.

Руският доставчик на товара ще трябва да намери алтернативна дестинация за разтоварването му, допълва "Джерузалем пост".

До това развитие се стигна, след като украинският президент Володимир Зеленски във вторник разкритикува Израел за приемането на това, което той определи като "крадено" от Русия зърно. "Това не е – и не може да бъде – легитимен бизнес", каза Зеленски в изявление, предполагайки, че Киев може да прибегне до налагане на санкции срещу онези, които се опитват да печелят от тази практика.