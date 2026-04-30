Правителството на Мелони ще стане второто най-продължително в историята на Италианската република

Правителството на италианския премиер Джорджа Мелони ще стане второто най-продължително в историята на страната, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Рекордът ще бъде поставен на 2 май. Тогава правителството на Мелони ще бъде на власт общо 1288 дни.

На първо място в своеобразната класация е второто правителство на Силвио Берлускони, което остава на власт 1412 дни, от 11 юни 2001 г. до 23 април 2005 г. На трето място ще слезе четвъртото правителство на Берлускони, което беше на власт 1287 дни, от 8 май 2008 г. до 16 ноември 2011 г.

Мелони винаги е казвала, че има намерение да остане на власт до края на мандата си, който изтича през есента на идната година.

Рекордът ще бъде поставен обаче в труден момент за Мелони. В края на март планираната от управляващите съдебна реформа беше отхвърлена на общонароден референдум. После двама ключови министри се оказаха забъркани в скандали. Всичко това обаче не стана повод за промени в кабинета. Досега в правителството на Мелони има само три сменени министри – тези на културата, на туризма и на прилагане на плана за устойчивост и развитие.

За разлика от правителството на Мелони второто правителство на Берулскони претърпя големи промени в хода на мандата си. Берлускони тогава промени ключови министри, в това число и тези на външните работи, на вътрешните работи и на финансите заради разногласията в управляващото мнозинство. В резултат на тези промени в крайна сметка тогавашният президент на Италия Карло Адзелио Чампи реши да преназначи Берлускони на премиерския пост и така се появи всъщност третото му правителство от общо четири.

В класацията на петте най-продължителните правителства през 80-те години на съществуване на Италианска република, са и това на Бетино Кракси, което се задържа на власт за общо 1093 дни (от 4 август 1983 г. до 1 август 1986 г.) и това на Матео Ренци, което беше на власт общо 1024 дни (от 22 февруари 2014 г. до 12 декември 2016 г.)