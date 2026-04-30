Кой плаща? Разходите за отбрана на Източния фланг

Доналд Тръмп отново постави разходите за отбрана в центъра на трансатлантическото напрежение. Натискът, който упражняваше по време на първия си мандат (2017–2021) върху съюзниците от НАТО да достигнат — и надхвърлят — прага от 2% от БВП, се завърна с нова сила, подхранван от нарастващата несигурност относно дългосрочната надеждност на американските ангажименти в сферата на сигурността.

Дебатът придоби нова острота след срещата на върха на НАТО в Хага през юни 2025 г., на която съюзниците се договориха за значително по-амбициозна цел: повишаване на разходите, свързани с отбраната, до 5% от БВП до 2035 г. От тях 3,5% са предназначени за основни военни способности, а допълнителните 1,5% — за по-широка сигурност и устойчивост.

Този по-висок ориентир отразява нарастващото съзнание, че обстановката в сферата на сигурността се е влошила коренно и изисква съществено разширяване както на мащаба, така и на обхвата на инвестициите.

Войната на Русия срещу Украйна, наред с по-широката геополитическа нестабилност, разкри критични слабости в европейската архитектура на сигурността. В същото време завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом донесе подновен натиск върху съюзниците да увеличат разходите за отбрана, съпроводен с несигурност относно бъдещия ангажимент на САЩ към НАТО.

В отговор Европейският съюз засилва ролята си в отбраната в рамките на НАТО, подпомага държавите членки в разширяването на техните способности и постепенно се насочва към по-голяма стратегическа автономия.

По протежение на Източния фланг на НАТО се оформят три различни модела на отбранителна политика.

Ранни лидери с високи разходи (от 2014 г. насам)

Литва се откроява като най-амбициозния харчовник на Източния фланг на НАТО — планираните разходи за отбрана надхвърлят 5% от БВП, което е изключително високо ниво и най-високото в региона.

Проектобюджетът за 2026 г. предвижда 4,79 млрд. евро за отбрана, или 5,38% от БВП — ръст от 43% спрямо предходната година и най-големият отбранителен бюджет в историята на страната. Очаква се тази траектория да продължи: за периода 2026–2030 г. са планирани допълнителни 12 млрд. евро, като годишните разходи ще се поддържат в диапазона от 5–6%.

Разходите за отбрана на Литва са нараснали драматично в последното десетилетие — от под 1% от БВП преди 2014 г. до 2% към 2018 г. и 2,5–3% след 2022 г. Това отразява преход от реактивен отговор на действията на Русия през 2014 г. към проактивна, максималистична отбранителна стратегия, допълнително интензифицирана след пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г.

Латвия представлява друг пример за стремителна милитаризация. Отбранителният ѝ бюджет достигна 2,16 млрд. евро през 2026 г., или 4,91% от БВП, при ясен политически ангажимент за достигане на 5% до 2027 г. и поддържане на това ниво.

Тази траектория бележи рязък завой от нивата от около 1% от БВП преди 2014 г. Отбранителната политика в Рига е заложена в дългосрочно изграждане на способности и бойна готовност.

След намесата на Русия в Украйна през 2014 г. и засилената военна активност в близост до границите си, Рига рязко увеличи разходите, достигайки прага от 2%, определен от НАТО, още през 2018 г. Пълномащабното нахлуване от 2022 г. предизвика нов обрат — целевите показатели бяха повишени първо до 3%, а след това до 5% от БВП, отразявайки бързо влошаващата се обстановка в сферата на сигурността.

Полша е сред водещите харчовници за отбрана в НАТО в последните години. До 2025 г. тя зае първото място, отделяйки 4,48% от БВП (37,6 млрд. евро). Страната достигна прага от 2% още през 2015 г., но в следващите години разходите останаха относително стабилни.

Съществен обрат настъпи след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., когато последва рязък ръст от над един процентен пункт между 2022 и 2023 г. До 2025 г. разходите за отбрана на Полша надхвърлиха 4% от БВП за пръв път.

През 2026 г. правителството планира да отдели рекордните 46 млрд. евро за отбрана, равностойни на 4,81% от БВП. Това е под целта от 5%, застъпвана от подкрепяния от опозицията президент Карол Навроцки, и може да застраши позицията на Полша като водещ харчовник за отбрана.

Държавите, ускорили след 2022 г.

Финландия официално се присъедини към НАТО на 4 април 2023 г., бележейки историческа промяна в своята политика на сигурност след десетилетия на военен неутралитет. Страната следва сходна стратегическа логика, макар и от по-ниска изходна позиция — разходите за отбрана достигнаха почти 8 млрд. евро през 2025 г. (2,5% от БВП) и се очаква да нараснат до 10 млрд. евро (3%) до 2029 г. Увеличението е движено от мащабни проекти за доставки, като изтребители F-35 и военноморска модернизация след присъединяването към НАТО.

Политическите лидери са сигнализирали готовност за достигане на 5% в началото на 30-те години, а системата за наборна военна служба и многобройните резервни сили на страната укрепват готовността за продължителен конфликт.

Финландия е поддържала стабилни отбранителни способности дори след Студената война, изградени около задължителна военна служба и разгърната резервна система. След действията на Русия от 2014 г. тя е укрепила силите за бързо реагиране и е инвестирала в далекобойно прецизно въоръжение. След нахлуването в Украйна от 2022 г. Хелзинки допълнително увеличи готовността за продължителен конфликт, като повиши военновременния числен състав на въоръжените сили от 230 000 на 280 000 души, като до началото на 30-те години се предвижда до един милион обучени резервисти.

Румъния демонстрира стабилно, но ограничено нарастване. Разходите за отбрана достигнаха 2,28% от БВП през 2025 г. (8 млрд. евро) и ще достигнат 2,45% през 2026 г. (9,7 млрд. евро), при официален ангажимент за 5% до 2035 г. Бюджетният дефицит на страната обаче — най-големият в ЕС — ограничава темпото на растеж.

„Нека да видим как ще преструктурираме икономиката в следващите година и половина, и тогава можем да говорим за цели. 2035 г. е на масата", заяви президентът Никушор Дан.

Страната значително е увеличила разходите за отбрана от 2014 г. насам, утроявайки ги след спада, настъпил след 2008 г. Промяната беше до голяма степен предизвикана от анексирането на Крим от Русия и натиска от страна на САЩ, който остава ключов стратегически партньор.

Едновременно с това Букурещ се съсредоточи върху модернизирането на остарялото съветско оборудване — основно в отговор на нарастващите опасения за сигурността в Черноморския регион.

България едва наскоро надхвърли целта на НАТО, достигайки 2,06% от БВП през 2025 г. Значителна част от бюджета — над 29% — е насочена към придобиване на основно оборудване, което сигнализира фокус върху модернизацията. Въпреки това политическата нестабилност и административните предизвикателства усложняват дългосрочното планиране и прехода към по-високи нива на разходи.

Разходите за отбрана на Унгария спаднаха от 1999 г. насам — след членството в НАТО — до под 1% от БВП към 2014 г., преди да нараснат отново след анексирането на Крим и стартирането на програма за военна модернизация през 2016 г. Разходите достигнаха 2% от БВП през 2023 г. и са поддържани на това ниво до 2026 г., като правителството на Виктор Орбан се ангажира и с повишаването им до 5% до 2035 г.

Унгария съчета военното изграждане с поддържане на тесни връзки с Русия, а отбранителният сектор беше критикуван заради политическо влияние и намаляваща бойна готовност. След победата на опозицията на изборите на 12 април се очаква смяна на правителството, която ще преформатира отбранителната и външната политика на страната.

АВТОРИ: ОЛГА ЮРКОВСКА, АЛЕКСАНДРА КШИЩОШЕК, АНДРИС КЯРКУЛВАЛКС, МАЯ БОЖИНОВА, КЯТЯЛИНА МИХАЙ, НАТАИЯ СИЛЕНСКА, ИЕВА КНИУКЩИЕНЕ, АГОЩОН РЕНЦЕС, ОНДРЕЙ ПЛЕВАК, ЮНАС ПЬОРСТИ