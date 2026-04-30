Моджтаба Хаменей: Персийският залив ще има светло бъдеще без присъствието на САЩ

Персийският залив ще има "светло бъдеще" без присъствието на САЩ, заяви днес в писмено обръщение върховният лидер на Иран - аятолах Моджтаба Хаменей, предадоха Ройтерс и БТА, като се позоваха на иранската държавна телевизия.

За Залива и Ормузкия проток е започнала да се пише нова глава в историята, откакто САЩ и Израел започнаха войната си с Иран на 28 февруари тази година, отбеляза аятолахът.

Хаменей обяви, че Техеран ще осигури безопасността на региона на Персийския залив и ще елиминира "злоупотребите на врага с водния път".

Върховният лидер добави, че новото управление на Ормузкия проток ще донесе спокойствие, прогрес и икономически ползи за всички държави от Персийския залив.