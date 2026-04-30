България участва в среща с Турция и Гърция за овладяване на мигрантския натиск

В Атина се проведе тристранна среща между България, Турция и Гърция, насочена към ограничаване на мигрантския натиск в региона, съобщиха от "Гранична полиция".
По време на разговорите вътрешните министри поставиха акцент върху засилването на сътрудничеството срещу каналджийските мрежи, които финансират и подпомагат незаконната миграция. Беше обсъдена и връзката между трафика на хора и финансирането на терористични организации.
Българската страна, представлявана от служебния вътрешен министър Емил Дечев, заяви ясна подкрепа за общите усилия и подчерта значението на сигурността по границите в контекста на усложнената международна обстановка. Според гръцки медии страната ни е предложила конкретни и ефективни мерки както срещу нелегалната миграция, така и срещу тероризма.
От своя страна гръцкият министър по миграцията Танос Плеврис изрази благодарност за съвместната работа със София и Анкара, като подчерта, че Атина следва последователна политика за контрол на миграционните потоци както по суша, така и по море.
Въпреки отчетения спад на нелегалния трафик по сухопътната граница с Турция, напрежението в Егейско море остава сериозно. Всекидневно десетки мигранти достигат до острови като Крит, Самос и Хиос, като повечето идват от либийското крайбрежие. Гръцките власти подчертават, че спазват както човешките права, така и европейските изисквания за гранична сигурност.
