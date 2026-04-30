Мерц подчерта ангажимента на Германия към трансатлантическото партньорство

Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта значението на трансатлантическото партньорство часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че правителството му разглежда въпроса за намаляване на броя на американските военнослужещи в Германия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Това изявление на американския лидер бе предшествано от негов спор с германския канцлер във връзка с войната с Иран.
Мерц заяви пред журналисти във военната база в Мюнстер, че Германия остава фокусирана върху силата на НАТО и надеждността на трансатлантическото партньорство.
"Както знаете ние и лично аз взимаме това трансатлантическо партньорство много присърце", добави германският лидер.