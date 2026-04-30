Кремъл обяви, че руските сили ще останат в Мали, за да се "борят с екстремизма"

Кремъл заяви, че руските сили ще останат в Мали, за да помогнат на военното правителство на страната да се бори с бунтовниците след изненадваща офанзива на западноафриканския клон на „Ал Каида" и сепаратистка група, доминирана от туареги, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи изявлението, след като беше попитан как Русия реагира на предполагаемото изявление на бунтовниците от вчера, че Русия трябва окончателно да се изтегли от всички територии на Мали, защото смятат, че управляващата военна хунта няма да оцелее дълго без руска подкрепа.

„Присъствието на Русия там всъщност се дължи на нуждата, идентифицирана от настоящото правителство. Русия ще продължи, включително в Мали, да се бори с екстремизма, тероризма и други вредни явления и ще продължи да оказва помощ на настоящото правителство", заяви Песков.

Съобщава се още, че в рамките на изненадваща атака Москва е трябвало да използва бойни хеликоптери и стратегически бомбардировачи, за да спре бунтовниците.

Обученият в Русия министър на отбраната на Мали, Садио Камара, беше убит при самоубийствен атентат през уикенда, а междувременно руският „Африкански корпус" - паравоенна сила, контролирана от Кремъл - беше принуден да се оттегли от северния град Кидал - важен град, който руски наемници помогнаха да бъде превзет още през 2023 г.

Политическите анализатори твърдят, че имиджът на Русия като самопровъзгласен гарант на сигурността в Африка е накърнен от събитията и че нейните стратегически и икономически интереси на континента сега са застрашени от размириците.