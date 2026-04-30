Стармър настоя за бърза реакция след антисемитски атаки в Лондон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британският премиер Киър Стармър заяви, че реакцията на полицията и съдебните власти на антисемитските нападения в Лондон трябва да бъде "бърза и видима", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Стармър, лидер на Лейбъристката партия, говори в началото на среща на "Даунинг стрийт", в която участваха представители на службите за сигурност и няколко министри.

Изявлението идва ден след нападение с нож в северозападната част на столицата. Полицията определи случая като "терористичен акт". При атаката бяха ранени двама евреи.