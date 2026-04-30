Мелони осъди това, че Израел е задържал италиански активисти от флотилията за Газа

Премиерът на Италия Джорджа Мелони осъди това, че израелски военни са спрели корабите от хуманитарната флотилия за Газа и са задържали активистите на борда им, предаде АНСА.

"Италианското правителство осъжда спирането на корабите на флотилията за Газа „Глоубъл сумуд", което стана миналата нощ край бреговете на Гърция, и призовава израелското правителство незабавно да освободи всички незаконно задържани италианци и да гарантира физическата безопасност на онези, които са на борда на корабите", заяви канцеларията на Мелони.

В изявлението са посочва, че премиерката е провела среща по-рано днес относно флотилията с министъра на външните работи Антонио Таяни, с министъра на отбраната Гуидо Крозето и с подсекретаря на правителството Алфредо Мантовано, отговарящ за въпросите на сигурността.

"Правителството повтаря ангажимента си да продължи да предоставя хуманитарна помощ за Газа в рамките на нашето сътрудничество и в съответствие с международните закони", се казва в изявление на канцеларията на Мелони.

Стана ясно, че на борда на плавателните съдове от флотилията има 57 италианци. От тях задържаните от израелските сили са общо 24.

Според АНСА израелските сили са прехванали 22 от корабчетата във флотилията.

„Изключително сериозно е това, че активисти, задържани на 150 морски мили от Крит и на 600 морски мили от бреговете на Газа, бяха отведени към Израел", заяви юридическият екип на италианския компонент на флотилията.

Италиански опозиционни партии призова премиерката Мелони, външният министър Антонио Таяни и министърът на отбраната Гуидо Крозето спешно да дадат пред парламента обяснения относно флотилията.