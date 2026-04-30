Украйна обяви, че нейни дронове са поразили една от най-големите руски петролни рафинерии

Украински дрон Снимка: Украинската армия

Украински дронове поразиха петролната рафинерия "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" край руския град Перм, който се намира на повече от 1500 км от украинско-руската граница, предаде Укринформ.

Дроновете са били управлявани от Центъра за специални операции "Алфа", пише в изявление на Службата за специални операции (ССУ).

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" е една от най-големите петролни рафинерии в Русия и има капацитета да преработва около 13 млн. тона суров петрол годишно. Съоръжението осигурява гориво както за цивилния сектор, така и за руската армия.

Според предварителна информация при удара са били нанесени щети по ключов обект за първична преработка на петрол.

Освен това има данни, че за втори пореден ден е била поразена и линейната производствена и разпределителна станция в Перм, която снабдява "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" с петрол. И двата удара са предизвикали пожари.

Междувременно руските власти съобщиха, че е потушен големият пожар в нефтопреработвателния завод в руския пристанищен град Туапсе, който избухна във вторник украински удар с дрон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

