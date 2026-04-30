Курсът на румънската лея спрямо еврото се срина до рекордно ниско ниво

Румънската лея достигна рекордно ниско ниво от 5,1529 за евро, съобщиха от Националната банка на страната. На фона на разразилата се политическа криза и предстоящия вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан националната валута продължава да се обезценява.
Спадът отразява несигурността на инвеститорите относно политическата ситуация в Румъния, като предстоящото парламентарно гласуване заплашва способността на настоящата администрация да управлява.
„Може би пазарите се притесняват от загуба на инерция за реформи, която е наистина важна за запазване на инвестиционния рейтинг", коментира финансовият анализатор на Дженерали Инвестмънтс (Generali Investments) Джейкъб Кратки, цитиран от Ройтерс и БТА.
Ефектите могат да се усетят в лихвените проценти с по-високи лихви в банките, но също и в евентуално увеличение на външния дълг, като се има предвид, че Румъния има висока степен на задлъжнялост в евро.
Съществува и риск от повишаване на инфлацията през следващия период, като се има предвид, че много продукти на рафтовете са повлияни от развитието на валутния курс.
Експертите имат песимистична перспектива: валутата може да остане на това ниво през следващите шест до дванадесет месеца.