В Румъния се въвеждат временни ограничения за движение на товарни автомобили над 7,5 това до 2 май

В Румъния се въвеждат временни ограничения за движение на товарни автомобили над 7,5 т. до 2 май, съобщиха от Министерството на външните работи на България (МВнР) на сайта си. Ограниченията са за някои участъци от автомагистрали и европейски национални пътища и важат за товарни моторни превозни средства, различни от тези, предназначени изключително за превоз на пътници.

МВнР препоръчва на българските граждани, пътуващи или пребиваващи в Румъния, да планират придвижването си, като предварително се информират за актуалната пътната обстановка.

Подробна информация може да намерите тук.

При пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, българските граждани могат да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за...".