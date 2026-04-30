Британският привърженик теорията за превъзходството на бялата раса Алфи Колмън, който според прокуратурата е боготворял Адолф Хитлер, е признат за виновен днес по обвинения за подготовка на терористични актове, след като се опитал да купи пистолет и боеприпаси от полицаи под прикритие, предадоха Ройтерс и БТА.

Колмън заплатил 3500 британски лири за пистолет и около 200 патрона, преди да бъде арестуван от полицията през септември 2023 г.

Двайсет и един годишният младеж боготворил нацисткия диктатор Хитлер, подобно на Томас Мейър - самотник, обсебен от нацизма, който уби депутатката Джо Кокс на улицата през 2016 г., се казва в изявлението на прокурорите.

Манифести, написани от Дилан Руф, който уби девет чернокожи в църква в Южна Каролина през 2015 г., и Брентън Тарънт, който уби 51 мюсюлмани в джамии в Крайстчърч, бяха открити на устройствата на Колмън при ареста му.

Един от прокурорите заяви пред съдебните заседатели в лондонския съд „Олд Бейли“, че Колмън е написал свой собствен манифест под формата на дневник, в който било написано: „Всички хора, които не са на наша страна, трябва да умрат.“

Колмън се призна за виновен в притежание на оръжие и по 10 обвинения, свързани с документи, съдържащи информация, която може да бъде полезна за терористи, но отрече да е подготвял терористични актове.

Той беше признат за виновен от съдебни заседатели след повторно разглеждане на делото и присъдата му ще бъде произнесена през юли.