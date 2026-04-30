На 86 г. почина кънтри легендата Дейвид Алън Коу

Кънтри певецът и автор на песни Дейвид Алън Коу почина на 86-годишна възрастКоу е свързан с поджанра аутлоу кънтри (кънтри извън закона), сред чиито най-известни и комерсиално успешни представители също са Джони Кеш, Уили Нелсън, Крис Кристоферсън, Уейлън Дженингс.

Съпругата на певеца Кимбърли е потвърдила кончината му сп. „Ролинг стоун". През септември 2021 г. тя публикува във Фейсбук, че Коу е бил хоспитализиран с КОВИД-19, след което той рядко се появява на публични места.

Дейвид Алън Коу може и да е смятан за аутсайдер в музикалните среди на Нашвил, дори и по време на успехите си като търсен автор на песни и певец, но в крайна сметка си спечелва верни почитатели благодарение на суровите си, често непристойни текстове и на бурното си и донякъде загадъчно минало, включващо пребиваване в затвора.

„Никога не бих издържал в затвора без музиката си. Никой не можеше да ми я отнеме. Можеха да ме затворят в карцера, без да имам какво да правя, но все пак можех да съчинявам песни в главата си", казва той в интервю за Асошиейтед прес през 1983 г.

Коу е участвал в концертни турнета със звезди на музиката като Уили Нелсън, Кид Рок, Нийл Йънг и други.

Дейвид Алън Коу е автор на Take This Job and Shove It - хита на Джони Пейчек от 1977 г., както и на собствени хитови парчета, сред които You Never Even Call Me by My Name, The Ride и Mona Lisa Lost Her Smile. Певецът и автор на песни се е появявал и в няколко филма. Сред тях е Take this Job and Shove It, който е кръстен на неговата песен.

Последният албум на Дейвид Алън Коу, издаден през 2006 г., е плод на сътрудничеството му с Даймбег Даръл и други бивши членове на хеви метъл групата Pantera.