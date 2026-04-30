Командирът на НАТО в Косово: Тук ситуацията е крехка и има потенциал за ново напрежение

Командирът на мироопазващите сили на НАТО в Косово (КейФОР), турският генерал-майор Йозкан Улуташ, коментира настоящата ситуация със сигурността в Косово, която определи като „крехка“, и предупреди за възможно ново напрежение в населената предимно с етнически сърби северна част на страната, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря“.

„Не сме станали свидетели на повторна поява на насилие, каквато видяхме през 2023 г. Въпреки това ситуацията остава крехка и има потенциал за ново напрежение, особено в Северно Косово“, заяви Улуташ на среща с посланиците на държавите от НАТО и партньорските страни, допринасящи към Алианса, в Брюксел на 29 април, съобщава БТА.

„НАТО продължава да подкрепя изцяло диалога за нормализиране на отношенията между Прищина и Белград, който се води с посредничеството на ЕС. В крайна сметка стабилността зависи от това всяка от страните да избере дипломацията пред насилието. Пътят към траен мир е политически, а не военен. КейФОР ще продължи да подкрепя този процес," каза още Улуташ.

Напрежението в населената предимно със сърби северна част на Косово през 2023 г. първоначално се разпали през май, когато местните сърби се противопоставиха на започването на работа на албанските кметове на четири общини в северната част, които бяха избрани след като местните сърби бойкотираха местните избори. То достигна връхната си точка през септември същата година, когато група въоръжени сърби, водена от сърбина Милан Радойчич, нападна косовската полиция в село Банска, Северно Косово, убивайки полицейския сержант Африм Буняку. Косово нарече случая „терористично нападение“ и обвини Белград, че стои зад атаката, а Белград отрече всякакво участие в нея.

Наскоро съд в Прищина осъди на доживотен затвор двама от обвинените за нападението в Банска, а друг обвиняем получи 30 години затвор.