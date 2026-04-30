Беатриче Венеци: Чувствам се използвана и изоставена от десницата

Италианската диригентка Беатриче Венеци заяви в интервю за италианското издание „Кориере дела сера“, че се чувства използвана от десницата, а после изоставена от нея.

Венеци беше назначена за музикален директор на венецианския театър „Ла Фениче“, като още от началото назначението й беше възприето като по политически причини, защото тя беше възприемана като приближена на Джорджа Мелони. Критици на Венеци твърдяха също така, че тя не е дирижирала в най-големите театри в света и, че не е достатъчно добра в професията си. След месеци на протести от страна на служителите в „Ла Фениче“ Венеци беше отстранена от позицията заради нейни думи пред аржентинско издание, разтълкувани като критика срещу оркестрантите във венецианския оперен театър. Венеци каза, че музикантите в оркестъра на „Ла Фениче“ наследявали позициите си по роднинска линия, пише БТА.

След отстраняването й служителите на театъра заявиха, че са започнали да получават смъртни заплахи.

“Напълно спокойна съм. Получавам хиляди съобщения, имейли, коментари в социалните мрежи. Една вълна на симпатия от Италия и от чужбина, защото новината взриви и света“, заяви Венеци на въпрос как се чувства след отстраняването си.

Тя отрече да е обвинявала някого от театър „Ла Фениче“ в непотизъм и каза, че месеци наред е била подложена на охулване и на клевети. Венеци обвини и суперинтенданта на театъра, че е допуснал кампания на омраза срещу нея.

Тя изтъкна, че няма никаква политическа принадлежност. “Никога не съм имала партийна книжка, не дължа нищо на Рим и никога не съм се занимавала с политика през живота ми“, заяви Венеци. И добави, че против волята й други са я превърнали в символ на промяната. Венеци допълни, че е била използвана за чужди цели. „Тази десница имаше нужда от моето чисто лице, използва ме и после ме захвърли. Не бях защитена, защото не съм част от партията“, допълни тя, визирайки партията на Мелони „Италиански братя“. Венеци каза, че след отстраняването й никой от тази партия не й се е обадил.

Поглеждайки към миналото, диригентката каза, че ако може да върне времето назад, то тя не би отстъпила на настойчивото искане на Джорджа Мелони да дирижира на партийна проява на „Италиански братя“ преди парламентарните избори в Италия през 2022 г., спечелени именно от тази политическа сила.