ЕП настоя Русия да поеме отговорност за цивилните жертви в Украйна

Европейският парламент настоя днес Русия и нейните съюзници да понесат отговорност за цивилните жертви в Украйна и изрази подкрепа за създаването на Специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. В резолюция, приета днес с 446 гласа „за“, 63 „против“ и 52 „въздържал се“, евродепутатите осъдиха по най-категоричен начин многократните руски удари по граждански цели в Украйна, включително жилищни райони, енергийни съоръжения, болници и други основни услуги, се казва в прессъобщение на ЕП.

Парламентът заяви, че войната на Русия срещу Украйна представлява грубо нарушение на международното право и че руските лидери и техните съюзници трябва да бъдат подведени под отговорност за престъплението агресия, военни престъпления, престъпления срещу човечеството и други международни престъпления.

Евродепутатите изразиха твърда подкрепа за създаването и бързото привеждане в действие на Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна и призоваха всички държави членки на ЕС да се обединят около тази инициатива.

В резолюцията се приветства и работата на независимата международна анкетна комисия на ООН за Украйна, Евроюст и организациите на гражданското общество, които разследват предполагаеми нарушения на човешките права, събират доказателства и подпомагат търсенето на отговорност.

Според Европейския парламент отговорността трябва да обхване всички, които са в позиция да ръководят или да улесняват извършването на престъпления, включително висши политически, военни и съдебни представители. Като примери са посочени членове на Държавната дума на Русия и на Конституционния съд на страната.

Евродепутатите заявиха и пълната си подкрепа за разследването на Международния наказателен съд на предполагаеми военни престъпления, престъпления срещу човечеството или геноцид, извършени в Украйна. Те припомниха, че държавите членки на ЕС, които са страни по Римския статут, са длъжни да арестуват и предават лица, за които Международният наказателен съд е издал заповеди за арест, ако те влязат на тяхна територия.

Парламентът подчерта необходимостта от по-добра координация между различните механизми за търсене на отговорност, за да се избегне дублиране на усилия, да се гарантира ефективност и да се намали отрицателното въздействие върху жертвите и свидетелите.

В резолюцията евродепутатите одобриха 20-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия и заявиха, че ограничителните мерки не трябва да бъдат отменяни преди договарянето и пълното прилагане на мирно споразумение.

Парламентът призова Европейската комисия и държавите членки да прилагат стриктно санкциите срещу Русия и да предприемат мерки срещу тяхното заобикаляне. Евродепутатите настояха санкциите да бъдат разширени, така че да обхванат всички лица и образувания, чиито решения дават възможност или допринасят за извършването на тежки престъпления срещу украинци.

Европейският парламент подкрепи днес и създаването на предложената Комисия по международни искове за Украйна. Решението беше прието с 465 гласа „за“, 57 „против“ и 47 „въздържал се“.

Целта на комисията е да даде възможност за обезщетяване на цивилните жертви на войната. След одобрението на Европейския парламент държавите членки в Съвета могат да приемат решението за сключване на конвенцията от името на ЕС.

Комисията по исковете се очаква да бъде открита в рамките на 135-ата сесия на Комитета на министрите на Съвета на Европа в Кишинев на 14 май 2026 г.

Европейският парламент обсъди вчера на пленарната си сесия в Страсбург „опасността от нормализиране на отношенията с Русия“, включително що се отнася до участието на тази страна в големи културни и спортни събития.

Представителите на по-големите политически групи в ЕП, включително десноцентристката Европейска народна партия, Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, либералната „Обнови Европа“, Зелените и Европейските консерватори и реформисти, се обявиха против възстановяването на културните и спортните връзки със страната, тъй като според тях това би легитимирало руските власти, докато те продължават войната срещу Украйна.

Представителите на Левицата, дясната група „Патриоти за Европа“ и групата „Европа на суверенните нации“, както и някои независими евродепутати, от своя страна, се обявиха против, по думите им, политизирането на културата и спорта, които „трябва да градят мостове“. Някои от ораторите попитаха защо не се предприемат аналогични мерки срещу САЩ и Израел, които са нападнали Иран, а други поставиха под въпрос самата тема на дебата.