Зеленски подписа законопроекти за удължаване на военното положение в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски подписа одобрените по-рано тази седмица от Върховната рада законопроекти за удължаване с три месеца на срока на военното положение и на общата мобилизация, предаде Укринформ.

Украинският парламент подкрепи двата законопроекта на 28 април. Срокът на действие на военното положение и общата мобилизация в Украйна вече е официално удължен до 2 август 2026 г. Това е дванадесетото удължаване на срока на действие на военното положение и мобилизацията, отбелязва БТА.