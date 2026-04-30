Джордже Симион: Не е изключено Калин Джорджеску да замести Илие Боложан

Лидерът на опозиционния крайнодесен Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион заяви днес, че не изключва възможността премиерът Илие Боложан да бъде заместен в правителствения дворец „Виктория“ от бившия независим кандидат за президент Калин Джорджеску, съобщава телевизия Диджи 24.

Той отбеляза, че подобен вариант зависи от конфигурацията на парламентарното мнозинство и от решенията на Социалдемократическата партия (СДП), която е най-голямата парламентарна сила, пише БТА.

В интервю за онлайн изданието „Гъндул“ Симион посочи, че неговата партия би могла да подкрепи, включително в парламента, решение, което да позволи на Калин Джорджеску да заеме ръководна длъжност.

„Бихме подкрепили вариант, включително в парламента, който да открие възможността г-н Джорджеску да не бъде преследван вече чрез тези процеси, които изглеждат политически, а да бъде на ръководна длъжност, както част от румънците биха искали“, посочи лидерът на АУР.

Срещу Джорджеску, който спечели първия кръг на анулираните впоследствие президентски избори през 2024 г., се водят две наказателни дела - за подготовка на план за дестабилизация на Румъния и действия срещу конституционния ред и за пропаганда на легионерски идеи. Лидерът на АУР Джордже Симион, който загуби втория кръг на повторните президентски избори през 2025 г., многократно е заявявал, че вижда Джорджеску като премиер на страната.

Попитан дали вижда Джорджеску на поста премиер в едно правителство на националното помирение, Симион заяви за „Гъндул“, че тази възможност зависи от съществуването на парламентарно мнозинство и от позицията на СДП.

„Ако съществува мнозинство в парламента и е нормално това мнозинство да бъде съставено от първата и втората партия (СДП и АУР-бел.ред.), и ако СДП се откаже от едно решение химера, наречено проевропейска коалиция, всичко е възможно“, посочи той.

СДП, която беше част от управляващата проевропейска коалиция заедно с Национално-либералната партия (НЛП) на премиера Илие Боложан, Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), напусна миналата седмица правителството, лишавайки го от парламентарно мнозинство.

По-късно СДП и АУР внесоха заедно вот на недоверие срещу правителството, който ще бъде гласуван на 5 май. Той беше подписан от 253 парламентаристи при необходими 233 гласа за приемането му.

Диджи 24 припомня, че президентът Никушор Дан многократно е заявявал, че няма да номинира премиер, подкрепен от съюз между СДП и АУР. Също така, попитан миналата година за евентуално номиниране на Калин Джорджеску за премиерския пост, държавният глава реагира със смях.