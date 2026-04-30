Тръмп критикува Мерц и му каза да спре да се меси по иранския въпрос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува германския канцлер Фридрих Мерц и посочи, че той трябва да се съсредоточи върху опитите за прекратяване на войната между Русия и Украйна и да хаби „по-малко време в намеса“ в усилията за справяне с „иранската ядрена заплаха“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

През последните дни Тръмп води спор с Мерц за войната в Иран. Във вторник американският президент заяви, че Мерц не знае какво говори, след като германският лидер каза, че иранците унижават САЩ в преговорите за прекратяване на войната в Близкия изток, която продължава вече два месеца.

„Канцлерът на Германия трябва да отделя повече време за прекратяването на войната между Русия и Украйна (в което досега е напълно неефективен!) и на поправянето на разбитата си страна, особено по отношение на имиграцията и енергетиката, и по-малко време да се меси в делата на тези, които се избавят от иранската ядрена заплаха, правейки по този начин света, включително и Германия, по-безопасно място!“, заяви Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.