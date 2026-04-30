Глоби до 700 евро и отнемане на книжка за неправилно изпреварване в Гърция

Новите разпоредби в Кодекс за движение по пътищата в Гърция предвиждат по-строги санкции за опасни маневри при неправомерното изпреварване.

Съгласно промените, при изпреварване през двойна непрекъсната линия се налага глоба от 700 евро, както и отнемане на свидетелството за управление за срок от 30 дни. Мярката цели да ограничи рисковото поведение на пътя и да намали броя на пътнотранспортните произшествия.

Нарушение се счита всяко навлизане в насрещната лента при наличие на двойна плътна линия. Тези участъци обикновено са определени като зони с повишена опасност, където видимостта е ограничена или условията не позволяват безопасно изпреварване.

Изпреварване е разрешено единствено при прекъсната пътна маркировка и при спазване на всички условия за безопасност, липса на насрещно движение, достатъчна видимост и отсъствие на риск за останалите участници в движението.

Властите подчертават, че засиленият контрол е част от по-широка стратегия за въвеждане на нулева толерантност към нарушения, които пряко застрашават живота и здравето на хората на пътя.