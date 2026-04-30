Президентът на Литва: Страната ни трябва да бъде в коалицията на САЩ в Ормузкия проток

Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви, че би подкрепил участието на страната си в американската мисия за свобода на корабоплаването в Ормузкия проток и добави, че ще внесе съответното предложение в съвета по въпросите на отбраната на балтийската страна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

САЩ оказват натиск върху други страни да помогнат за възстановяване на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, става ясно от вътрешен документ на Държавния департамент, видян от Ройтерс. Това се случва в момент, когато цените на петрола достигнаха до най-високото си ниво от повече от четири години заради опасенията за по-дълготрайно нарушаване на световните доставки на гориво.

„Получихме американското предложение да се присъединим към коалицията за възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток и аз възнамерявам съвсем скоро да внеса това предложение в Държавния съвет по въпросите на отбраната“, заяви Науседа по време на пресконференция във Вилнюс днес.

„Ще трябва да получим мандат от парламента“, добави той.