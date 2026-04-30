Украйна и няколко страни създадоха коалиция в сферата на отбраната

Украйна, Италия, Финландия, Норвегия, Швеция и Великобритания създадоха многонационална коалиция в областта на обществените поръчки в отбраната КОРПУС (Коалиция за устойчиви обществени поръчки и единна подкрепа – Coalition for Resilient Procurement and Unified Support, CORPUS), за да координират по-добре работата на агенциите си за обществени поръчки и да повишат устойчивостта на спомагателните системи, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Меморандумът за създаване на организацията бе подписан от директора на украинската Агенция за покупки в сферата на отбраната Арсен Жумадилов и колегите му от съотвените агенции от страните партньори преди учредителната среща на коалицията.

Членството в нея е отворено и за други страни, ако подпишат меморандума и получат единодушна подкрепа от управителния съвет.

Инициативата за сформиране на коалицията е на Министерството на отбраната на Украйна. Сътрудничеството между агенциите ще става на оперативно ниво чрез обмен на най-добрите практики във взаимодействието с пазара, цифровите инструменти, борбата с корупцията, спазването на нормативните изисквания и управлението на веригата на доставки.

„Разбираме необходимостта от бързи, гъвкави, краткосрочни обществени поръчки. Нашите партньори в европейските страни също разбират, че сме готови да споделим нашия опит. Все още горим от желание да чуем повече за това, през което са преминали другите агенции през всичките тези години и десетилетия, което на практика създава това пространство за сътрудничество“, заяви Жумадилов.

Според него инициативата е възможност за Украйна да разшири обхвата на опита си в осигуряването на доставки за въоръжените сили, придобит в условията на пълномащабна война, но същото важи и за партньорите – да получат достъп до практични решения, които са се доказали в реални бойни условия.

„Вярваме в опита на украинците в успешното отблъскване на ужасяващата руска агресия. Избираме процес, откритост и споделена отговорност. Чрез комбинирането на нашия опит, ние създаваме системи, които подкрепят нашите отбранителни сили, както и сигурността на Европа като цяло“, подчерта командирът на логистичните сили на финландските въоръжени сили Теро Илтало.