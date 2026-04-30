Поне 4 души са убити при израелски удари в Газа

Най-малко четирима палестинци бяха убити днес при израелски удари в ивицата Газа, съобщиха здравни работници в момент, когато лидери на „Хамас“ се срещнаха с посредници в Кайро, за да обсъдят начини за съживяване на сключеното с посредничеството на САЩ примирие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според медици при израелския удар в централната част на Газа са били убити най-малко трима души, а при удар близо до болница в град Дейр ал Балах е бил убит четвърти.

Израелските въоръжени сили към момента не са коментирали тази информация, отбелязва Ройтерс.

Насилието в Газа не отслабва въпреки споразумението за прекратяване на огъня от 2025 г. и Израел и „Хамас“ взаимно се обвиняват, че нарушават примирието.

Най-малко 800 палестинци са били убити от влизането в сила на прекратяването на огъня по информация от местни здравни работници. Израел твърди, че при атаки на бойци през същия период са били убити четирима израелски войници.

Официален представител на „Хамас“ днес заяви, че делегация на групировката е пристигнала в Кайро преди два дни за срещи с посредници относно плана на американския президент Доналд Тръмп за Газа.

Според близки до преговорите източници усилията да бъдат накарани Израел и „Хамас“ да приложат втората фаза на плана не са постигнали значителен напредък.

Съгласно плана Израел трябва да изтегли силите си още по-назад през втората фаза и преходна власт да установи контрол в Газа. В анклава трябва да бъдат разположени мултинационални сили, а „Хамас“ – да се разоръжи. Планът предвижда и да започне възстановяването на Газа.

Повече от 72 500 палестинци са били убити от началото на войната в Газа през октомври 2023 г., по информация на здравните власти в анклава. По оценки на Израел при атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в Газа, са били убити 1200 души.