И. д. президент на Косово свика предсрочни избори

Изпълняващата длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу свика днес предсрочни парламентарни избори на 7 юни, след като парламентът не успя да избере нов президент на страната, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

"След оценка на конституционните срокове, организационните нужди на Централната избирателна комисия и важността на възможно най-широкото участие на гражданите в процеса, реших, че предсрочните избори за парламент на Република Косово ще се състоят на 7 юни", заяви на пресконференция Хаджиу, цитирана от изданието "Коха диторе".

По-рано днес Хаджиу проведе среща с представители на парламентарните партии, които се съгласиха това да бъде датата на следващите предсрочни избори.

Председателят на дясноцентристката Демократическа партия на Косово Бедри Хамза заяви, че за неговата партия всяка дата в рамките на конституционния срок е приемлива, но добави, че мнозинството от мненията са били в полза на 7 юни.

От своя страна Ардиан Джини, представител на Алианс за бъдещето на Косово, също потвърди, че има споразумение за 7 юни.

Вчера председателят на Централната избирателна комисия Крешник Радоничи заяви след среща с Хаджиу, че е поискал 7 юни да бъде датата на следващите извънредни избори. Той призова датата на изборите да бъде възможно най-късно, за да има време за необходимата подготовка.

Вотът удължава политическата криза в страната, където нямаше напълно действащо правителство през по-голямата част на миналата година, тъй като фрагментираният парламент не успяваше да си избере председател в продължение на месеци, отбелязва Ройтерс.

"Закъсняваме с реформите безпричинно. Не можем да си позволим да губим повече време", изтъкна още Хаджиу, която е и.д. президент и председател на парламента.

Депутатите трябваше до полунощ във вторник да изберат нов президент, след като мандатът на Вьоса Османи изтече този месец, но премиерът Албин Курти не успя да осигури подкрепата на опозицията за своето предложение.

Движение "Самоопределение" на Курти изглеждаше на път да сложи край на месеците политически блокаж, след като спечели убедителна подкрепа на изборите през декември миналата година, коментира Ройтерс.

Това ще бъдат третите избори в страната за малко повече от година.