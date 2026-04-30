Гръцките власти овладяха горски пожар в планината Парнита, намираща се северно от столицата Атина, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

В гасенето на огъня са се включили около 100 души – огнеборци и доброволци, 22 противопожарни автомобила и самолети за гасене на пожари, посочва изданието.

В информацията се съобщава, че огънят е възникнал днес по южния склон на планината, но пожарът вече е поставен под контрол. Няма данни за пострадали хора и застрашаване на населени места. Причините за инцидента все още са в процес на изясняване.

„Катимерини“ припомня, че покритата допреди няколко десетилетия с гъста гора планина Парнита вече е силно засегната от поредица от последователни летни пожари, които вече са унищожили обширни площи от горската и растителност.

Местни медии припомнят, че на национално ниво Гърция е въвела задължителни мерки за почистване на имоти от суха растителност като част от превенцията на пожари. За неизпълнилите това задължение има санкции. На местно ниво кметът на столицата Атина Харис Дукас призова гражданите да почистят парцелите си и да ги поддържат през целия пожароопасен сезон, за да се ограничи рискът от възникване и разпространение на пожари.

През тази година страната ще може да използва 164 нови пожарни автомобила на стойност 15,5 милиона евро, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема". Сред тях има специализирани автомобили с цистерни с вместимост до 12 хиляди литра и превозни средства с висока проходимост, които да се използват в труднодостъпни терени.