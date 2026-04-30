Вучич призова за спокойствие след сблъсъци на активисти на управляващата партия и студенти

Сръбският президент Александър Вучич призова за спокойствие след поединични сблъсъци през последните дни в сръбската столица Белград и в други населени места между активисти на управляващата партия и протестиращи студенти заради разлепването на стикери и изписването на графити, предават местните медии.

„Призовавам всички да се успокоят, да понижат страстите си. Нека всеки представи програмите си, нека излезе с позиции, нека отиде на трибуните, но да не призовава за убийство, да не призовава за насилие. Питам и моите хора, ако ви нападнат, трябва ли и вие да ги удряте“, коментира днес Вучич по време на посещение в Държавния център за данни в Крагуевац, цитиран от РТС.

Той заяви, че предсрочните парламентарни избори в Сърбия ще се проведат в рамките на „от два до шест месеца“ и обяви, че ако политическите му противници победят, той ще ги поздрави още в същата вечер.

Вучич добави, че „не вижда никакви проучвания на общественото мнение“, които да показват, че студентската листа е близка по доверие до управляващата Сръбска прогресивна партия.

Студентите, участващи в блокади на над 60 факултета в Сърбия през 2024 и 2025 година, оглавиха антиправителствени протести, издигнаха антикорупционни искания и призоваха за свикване на предсрочни парламентарни избори.

Повод за искането стана трагичен инцидент в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Протестиращите студенти обявиха, че няма да участват във вота, но ще подкрепят кандидат-депутатска листа с обществени авторитети, които досега не са участвали в политическия живот на страната.