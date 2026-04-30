Обвиненият в опит за убийство на Тръмп се съгласи ...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Почина германският художник Георг Базелиц

Георг Базелиц КАДЪР: Екс/@focusonline

Художникът и скулптор Георг Базелиц е починал на 88-годишна възраст, съобщава германското издание „Велт“, цитирано от БТА. 

Базелиц е сред най-значимите фигури в следвоенното европейско изкуство и е известен с характерния си стил, при който изобразява мотивите си „обърнати наопаки“ - техника, превърнала се в негова запазена марка.

Роден през 1938 г. в Долна Саксония, той започва кариерата си в Източна Германия, но по-късно се установява на Запад, където се утвърждава като един от водещите представители на експресивната живопис.

Още в началото на 60-те години Базелиц предизвиква скандал с провокативните си творби, а по-късно международна известност му носят неговите голямоформатни платна, които преобръщат традиционното възприятие за форма и перспектива.

Творчеството му се свързва с немския неоекспресионизъм и има силно влияние върху развитието на съвременното изкуство в Европа и САЩ, пише още „Велт“.

Георг Базелиц КАДЪР: Екс/@focusonline
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

