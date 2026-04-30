Тръмп плаши да изтегли 36 хиляди войници от Германия (Обзор)

Доналд Тръмп Снимка: Снимка: Дойче веле

Германия е готова за евентуално намаляване на американските войски на своя територия, заяви външният министър Йохан Вадефул, след като Вашингтон заговори за изтегляне на до 36 хил. военни. “Обсъдили сме въпроса в рамките на НАТО и очакваме да видим какво ще решат американците”, посочи той.

По-рано президентът на САЩ обяви, че в най-скоро време ще бъде взето решение дали да се намали или изтегли американското военно присъствие в Германия.

Изявлението му дойде след коментар на германския канцлер Фридрих Мерц, в който той предположи, че Вашингтон бива надхитрен от Иран в преговорите за мир. “Иранците очевидно са много умели в преговорите, или по-скоро в това да карат американците да пътуват до Исламабад и след това да си тръгнат отново без никакъв резултат”, заяви Мерц, визирайки неуспешните опити за напредък за мир. След заплахите на Тръмп канцлерът призова за надеждно трансатлантическо партньорство.

По-късно Тръмп отново избухна срещу Мерц. “Канцлерът трябва да отдели повече време за разрешаване на украинския конфликт, вместо да се намесва в работата на онези, които се опитват да се справят с иранската ядрена заплаха”, каза републиканецът.

