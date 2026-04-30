ЕК глоби с рекордните 415 млн. евро Гърция заради агросубсидии

Европейската комисия наложи рекордна финансова санкция на Гърция в размер на 415,05 милиона евро заради системни нарушения при разпределянето на земеделски субсидии. Решението идва след мащабни одити, обхващащи периода от 2016 до 2023 г., които разкриха дълбоки структурни проблеми в контролните механизми на страната.

Одитите са установили редица нарушения, сред които деклариране на „виртуални" пасища, които не се използват реално за земеделие, както и заявяване на фиктивни животни с цел получаване на субсидии. Допълнително е отчетен сериозен технологичен дефицит, включително липса на актуални системи за идентификация на земеделските земи и забавяне във въвеждането на сателитен мониторинг.

Паралелно с това Европейска прокуратура, ръководена от Лаура Кьовеши, провежда разследвания за организирани злоупотреби със средства, включително и по случаи, свързани с политически лица.

Очаква се финансовата тежест от санкцията да бъде поета от държавния бюджет, което може да доведе до намаляване на директните плащания към земеделските производители. Вече се съобщава за протести и напрежение в сектора.

Случаят се разглежда като сериозен сигнал от европейските институции към държавите членки за необходимостта от по-строг контрол и прозрачност при управлението на средствата от ЕС.

