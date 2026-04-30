ЕС не знае колко гориво има, ясно е само приблизителното количество природен газ

Никой не знае точно колко гориво всъщност има в ЕС, пише “Политико”. Новината идва в момент, когато доставките на петрол са все по-оскъдни заради продължаващата блокада на Ормузкия проток.

Това е неочаквана пречка за Брюксел, който опитва да намери начини за изход от кризата, докато редица авиокомпании спират полетите си заради липса на гориво, а властите в страните членки зоват гражданите да ограничат пътуванията си.

“Разполагаме с много ограничени данни за пазара на газ и петрол. По отношение на това какво се пуска в обращение, какво се изтегля и какво се транспортира по различни маршрути, определено липсва пазарен мониторинг”, заяви служител на ЕС пред “Политико”. Дори самата Еврокомисия признава наличието на информационна дупка, като по-рано този месец обяви планове за създаване на “Обсерватория за горивата”, която ще проследява производството, вноса, износа и нивата на запасите от транспортни горива в ЕС.

Представител на шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен обясни, че официалните данни, с които разполага Брюксел, обхващат предимно държавните запаси от нефт и газ, но значителна част от търговските остава извън постоянния мониторинг. От компаниите не се изисква редовно да оповестяват информация за своите запаси, което води до пропуски.

Природният газ е най-лесно проследим, макар и не напълно. Правилата, въведени след кризата, предизвикана от войната в Украйна, изискват от страните от ЕС да попълват запасите си до 90% от националния капацитет до началото на зимата всяка година.

Това означава, че ЕС има много по-добра представа с колко от синьото гориво разполага във всеки един момент, дори и да продължава да няма ясна представа за изходящите и входящите потоци на газ.

Въпреки това повечето държави членки отговарят на изискванията на блока за поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти за най-малко 90 дни според изследванията на Института по енергийна икономика и финансов анализ.