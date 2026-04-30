Звезди около Чарлз III в Ню Йорк, но кметът отказа официална среща (Обзор)

Градоначалникът настява кралят да върне диаманта "Кохинор" на Индия
Чарлз III със сигурност разбра колко е трудно да си крал в днешния свят по време на визитата си в САЩ. Монархът бе възхваляван от президента и аплодиран от Конгреса във Вашингтон.
В Ню Йорк обаче кметът Зохран Мамдани не пожела да се срещне официално с кралската двойка, а вместо това призова Чарлз III да върне на Индия 104-каратовия диамант “Кохинор”. Бижуто е собственост на фамилията Уиндзор от 1849 г. насам.
Въпреки студеното отношение от градоначалника Чарлз III и Камила успяха да посетят редица обществени събития, сред които полагане на венец на Мемориала на загиналите на 11 септември.
Кулминацията на посещението беше благотворителна галавечер. Тя бе посветена на британското културно влияние в Ню Йорк. Там присъстваха редица холивудски личности и звезди.