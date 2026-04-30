Звезди около Чарлз III в Ню Йорк, но кметът отказа официална среща (Обзор)

1372
Въпреки че не пожела да се видят официално, Зохран Мамдани беше принуден да се здрависа с Чарлз III пред Мемориала на загиналите на 11 септември. СНИМКА: РОЙТЕРС

Градоначалникът настява кралят да върне диаманта "Кохинор" на Индия

Чарлз III със сигурност разбра колко е трудно да си крал в днешния свят по време на визитата си в САЩ. Монархът бе възхваляван от президента и аплодиран от Конгреса във Вашингтон.

В Ню Йорк обаче кметът Зохран Мамдани не пожела да се срещне официално с кралската двойка, а вместо това призова Чарлз III да върне на Индия 104-каратовия диамант “Кохинор”. Бижуто е собственост на фамилията Уиндзор от 1849 г. насам.

Актрисата Сара Джесика Паркър и кралица Камила разглеждат експонатите, изложени по време на литературно събитие в Нюйоркската публична библиотека. СНИМКА: РОЙТЕРС
Въпреки студеното отношение от градоначалника Чарлз III и Камила успяха да посетят редица обществени събития, сред които полагане на венец на Мемориала на загиналите на 11 септември. 

Кулминацията на посещението беше благотворителна галавечер. Тя бе посветена на британското културно влияние в Ню Йорк. Там присъстваха редица холивудски личности и звезди.

Крал Чарлз посети училище в бедния квартал “Бронкс”, където му показаха кокошки от фермерски проект. СНИМКА: РОЙТЕРС
Бившата главна редакторка на модното списание “Вог” Ана Уинтур с кралица Камила на благотворителната галавечер. СНИМКА: РОЙТЕРС
