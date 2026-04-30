Звезди около Чарлз III в Ню Йорк, но кметът отказа официална среща (Обзор)

Градоначалникът настява кралят да върне диаманта "Кохинор" на Индия

Чарлз III със сигурност разбра колко е трудно да си крал в днешния свят по време на визитата си в САЩ. Монархът бе възхваляван от президента и аплодиран от Конгреса във Вашингтон.

В Ню Йорк обаче кметът Зохран Мамдани не пожела да се срещне официално с кралската двойка, а вместо това призова Чарлз III да върне на Индия 104-каратовия диамант “Кохинор”. Бижуто е собственост на фамилията Уиндзор от 1849 г. насам. Актрисата Сара Джесика Паркър и кралица Камила разглеждат експонатите, изложени по време на литературно събитие в Нюйоркската публична библиотека. СНИМКА: РОЙТЕРС

Въпреки студеното отношение от градоначалника Чарлз III и Камила успяха да посетят редица обществени събития, сред които полагане на венец на Мемориала на загиналите на 11 септември.