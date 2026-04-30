Обвиненият в опит за убийство на Тръмп се съгласи ...

Япония поиска от Иран безопасно преминаване през Ормузкия проток

Санае Такаичи СНИМКА: Екс/ @harukaawake

Японският министър-председател Санае Такаичи призова днес Иран да осигури възможно най-скоро безопасен транзит на кораби от всички държави през Ормузкия проток, предаде агенция Киодо.

Тя направи това в телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан.

Такаичи заяви пред журналисти след разговора, че е изразила пред Пезешкиан силната надежда на Токио за бързо възобновяване на преговорите между САЩ и Иран с цел прекратяване на войната и постигане на „окончателно споразумение".

Тя също така е казала на Пезешкиан, че приветства преминаването на японски нефтен танкер през протока.

Япония традиционно силно разчита на Близкия изток за вноса си на суров петрол, като по-голямата част от него преминава през Ормузкия проток, преди неговото фактическо затваряне в резултат на войната от края на февруари. Това принуди азиатската държава да диверсифицира енергийните си източници.

Такаичи и Пезешкиан разговаряха по телефона и на 8 април, след обявяването на условното двуседмично примирие между Вашингтон и Техеран, което все още е в сила.

Ройтерс съобщава, че Пезешкиан е заявил пред Такаичи готовността на Техеран да се върне на пътя на дипломацията, при промяна в поведението на Вашингтон. Конфликтът е натоварил иранската икономика, но анализатори отбелязват, че управляващите духовни и военни структури, включително Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР), могат да използват строгия си контрол върху страната, за да издържат на натиска.

Високопоставен представител на КГИР заяви, че всеки американски удар срещу Иран, дори и ограничен, ще доведе до „дълги и болезнени удари" срещу американските позиции в региона.

„Видяхме какво се случи с вашите регионални бази, същата съдба ще сполети и вашите военни кораби", е цитиран да казва командирът на въздушно-космическите сили Маджид Мусави в ирански медии, информира БТА.

Още от Свят

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)