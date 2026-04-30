Обвиненият в опит за убийство на Тръмп се съгласи ...

Кремъл: Спираме огъня срещу Украйна на 9 май, мнението на Киев няма значение

2536
Денят на победата в Москва КАДЪР: YouTube

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Русия възнамерява да прекрати огъня на 9 май, независимо от съгласието или отказа на Украйна за временно примирие. Тогава Русия чества Деня на победата срещу нацистка Германия във Втората световна война и организира традиционния си военен парад в Москва. 

 Отговаряйки на въпроси на журналисти относно реакцията на Украйна на предложението за прекратяване на огъня, говорителят на руския президент отбеляза, че всъщност реакция не е необходима за това'', съобщава Радио Свобода.

''Това е решение на главата на руската държава и то ще бъде изпълнено'', каза Песков, цитиран от Би Ти Ви..

По-рано Владимир Путин предложи прекратяване на огъня с Украйна за 9 май, коментирайки го в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп.

"Тръмп активно подкрепи тази инициатива, отбелязвайки, че празникът символизира нашата обща победа, заяви дипломатическият съветник Юрий Ушаков

Володимир Зеленски обяви днес, че е инструктирал украинските представители да разберат от екипа на президента на САЩ подробностите за руското предложение, а именно дали става въпрос за ''няколко часа охрана на парада в Москва или за нещо повече''.

Същевременно Зеленски подчерта, че Киев предлага ''дългосрочно прекратяване на огъня, гарантиращо надеждна сигурност за хората и траен мир".

Европейският съюз, коментира телефонния разговор между президента на САЩ и Русия, подчертавайки, че на Москва не може да се има доверие.

