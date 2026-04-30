Обвиненият в опит за убийство на Тръмп се съгласи ...

Зеленски: Русия ще предложи на Запада да спре войната срещу отмяната на санкции

Володимир Зеленски Кадър: X/Володомир Зеленски

Украинския президент Володимир Зеленски прогнозира, че  Москва може да предложи на Запада да отмени някои санкции в замяна на спиране на огъня с Украйна.

Зеленски говори на пресконференция в Берлин след съвместни германско-украински междуправителствени консултации,.

Зеленски изказа това предположение в интервю за Блумбърг.

"Мисля, че Русия може да повдигне въпроса за спирането на огъня в замяна на отмяната на санкции срещу определени компании. Знам, че те повдигат въпроса за отмяната на санкцията, свързана с (достъпа до международната система за разплащания) СУИФТ, за да могат банките им да работят. Това е голям риск за Украйна", посочи Зеленски, цитиран от БТА.

Той призова САЩ и Европа да задържат санкциите срещу Русия и да не се поддават на исканията на Москва за облекчаването им.

Украинският президент също така отбеляза, че отправените към пратениците на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, покани да посетят Киев все още важат. Зеленски добави, че двамата пратеници поддържат контакт с украинските си колеги по телефона.

Четете още

Още от Европа

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)