Обвиненият в опит за убийство на Тръмп се съгласи да остане в предварителния арест

Обвиненият в опит за убийство на президента Доналд Тръмп по време на галавечеря за пресата във Вашингтон Коул Алън се съгласи да остане в предварителния арест, докато продължава разглеждането на делото срещу него, предаде Ройтерс.

Адвокатката на 31-годишния заподозрян Тезира Абе каза по време на съдебно заседание, че засега той няма да оспорва аргументите на прокуратурата, че е опасен и трябва да остане в затвора, съобщава БТА.

Алън е обвинен, че е нахлул през пропускателен пункт на охраната и е стрелял с ловна пушка по време на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота.

Според прокуратурата обвиняемият внимателно е планирал атаката си срещу Тръмп и други официални представители на администрацията, която беше извършена, докато те вечеряха заедно с около 2600 журналисти, политици и други в балната зала на хотел „Хилтън" във Вашингтон.

Алън е обвинен в опит за убийство, произвеждане на изстрели с оръжие при извършването на насилствено престъпление и нелегален пренос на оръжия и боеприпаси през границите на щати. Той все още не се е признал за „виновен" или „невинен".

Във внесени в съда документи защитата му посочва, че той не е осъждан или арестуван в миналото и е активен член на семейната си християнска църковна общност.

Прокуратурата не твърди, че Алън е прострелял агента, който според официални представители е бил улучен, но не е получил сериозни наранявания благодарение на защитната си жилетка. Алън е обвинен, че е стрелял с ловната си пушка към стълбище, водещо към балната зала.

Според прокуратурата обвиняемият е възнамерявал да посегне на Тръмп, като тя посочи като доказателство имейл, който се предполага, че Алън е изпратил на свои роднини в нощта на стрелбата. В имейла той нарича президента републиканец предател и престъпник, но не го назовава по име, въпреки че споменава, че ще вземе на мушката си официални представители от администрацията от най-ниското до най-високото ниво.