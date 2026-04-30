САЩ възобновиха пътническите полети до Венецуела след 7 години прекъсване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътническите полети между САЩ и Венецуела са били възобновени тази сутрин след седемгодишно прекъсване с полет на „Американ еърлайнс" (American Airlines) от Маями до Каракас, според информация на авиокомпанията, цитирана от Ройтерс.

Авиопревозвачът възстановява ежедневните полети до Венецуела, използвайки самолет „Ембраер 175" (Embraer 175) чрез дъщерната си компания „Енвой" (Envoy) и планира втори ежедневен полет от 21 май. Първият полет, на който има държавни лица и журналисти, трябва да кацне следобед.

Американският министър на транспорта Шон Дъфи отмени през януари забрана, наложена през 2019 г., за полети на американски авиокомпании до Венецуела, след нареждане на президента Доналд Тръмп, а през март одобри искането на „Американ еърлайнс" за възстановяване на полетите, събщи БТА.

Администрацията по транспортна сигурност (TSA) на САЩ е извършила проверка на сигурността на летището в Каракас през март - задължителна стъпка преди възобновяване на полетите.

Американската администрация извади Венецуела от списъка на страни, до които препоръчва на американски граждани да не пътуват, през март и отправи по-лека степен на предупреждение „Преразгледайте пътуването" заради риск от престъпност, отвличания, тероризъм и лоша здравна инфраструктура.