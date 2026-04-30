ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Американски дипломат обяви нова ера в отношенията със Сърбия

Белград СНИМКА: Пиксабей

Временно управляващият посолството на САЩ в Сърбия Александър Титоло заяви, че въвеждането в експлоатация на нови модули за център за данни, нови суперкомпютри и слънчеви панели в Крагуевац е силно потвърждение за "новата ера в отношенията между САЩ и Сърбия", предава агенция ТАНЮГ.

Според Титоло по този начин се отварят нови възможности за изследователи и стартиращи компании, както и за по-бързи и по-интелигентни решения в различни области.

„Празнуваме това, което можем да постигнем в синтеза на американските иновации и сръбските амбиции. С пускането на втория суперкомпютър с технология на NVIDIA в Крагуевац, ние не само въвеждаме нова технология, но и изграждаме обща визия за бъдещето", каза Титоло по време на въвеждането в експлоатация на суперкомпютъра, на което присъства и сръбският президент Александър Вучич, съобщи БТА.

NVIDIA e американска голяма технологична компания със седалище в Санта Клара, Калифорния, основана през 1993 година, става ясно от нейния сайт.

Вучич заяви, че Държавният център за данни в Каргуевац е получил сертификат 4, което означава най-високо ниво на надеждност и сигурност, и посочи, че никоя друга страна в региона няма това.

Вучич заяви, че нито Хърватия, Румъния, България, нито други страни в региона разполагат с това ниво на сертификат.

Той добави, че Сърбия разполага с два суперкомпютъра с такъв сертификат и че скоро ще пристигне и трети.

Вучич заяви, че заради новия Център на данни „всички пътища водят" към Крагуевац и от тази придобивка ще се възползва цялата страна.

Белград СНИМКА: Пиксабей

