ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Френските власти задържаха 15-годишен за кибератака срещу агенцията за издаване на документи

1056
Кибератака Снимка: Пиксабей

Френските власти подозират, че 15-годишно момче зад мащабна кибератака срещу националната платформа за документи за самоличност и регистрация на превозни средства, предаде ДПА, позовавайки се на парижката прокуратура.

Разследващите смятат, че тийнейджърът е хакерът, който е предложил за продажба между 12 и 18 милиона записи с данни от уебсайта на ANTS - френската държавна агенция за издаване на официални документи. Засегнати са около 11,7 милиона акаунта, съобщи Министерството на вътрешните работи, въпреки че не е бил осъществен достъп до биометрични данни и прикачени документи.

При атаката, която се състоя в средата на месеца, бяха откраднати данни, включващи потребителски имена, имена, имейл адреси и дати на раждане - а в някои случаи и пощенски адреси и телефонни номера.

Тийнейджърът е задържан, информира БТА.

Уебсайтът на ANTS позволява на потребителите да подават заявления и да запазват часове за срещи, наред с други неща.

Кибератака Снимка: Пиксабей

