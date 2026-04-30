Разкриха трогателното прощално послание на Мелания към Кейт, след като Тръмп изпрати крал Чарлз

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разкрито е сърдечното прощално послание на Мелания Тръмп към Кейт Мидълтън, докато Доналд Тръмп изпраща крал Чарлз и кралица Камила обратно във Великобритания.

Президентът на САЩ се сбогува вълнуващо с крал Чарлз III и кралица Камила в четвъртък в края на четиридневното им историческо посещение в страната.

Докато слънцето залязваше по време на първото в историята държавно посещение на краля и кралицата, президентът и първата дама Мелания Тръмп разстлаха червения килим в Белия дом за последен път за официално изпращане, пише "Дейли мейл".

Връзката между двете двойки изглеждаше по-силна от всякога, докато Тръмп чакаха на портала, за да посрещнат кралския кортеж, приветствайки краля и кралицата в момента, в който излязоха от колата си.

Докато се връщаха, за да си разменят последни сбогувания, четецът по устните Никола Хиклинг казва пред Daily Mail, че е наблюдавала забележително откровен разговор между двойките.

Първата дама сподели трогателен момент с крал Чарлз, изразявайки най-добрите си пожелания за семейството му обратно в Обединеното кралство. Мелания беше видяна да казва: „Благодаря ви. Пожелавам ви всичко най-добро и се надявам да имате добър полет. Успех с всичко и се забавлявайте."

Тя специално поискала кралят да предаде поздравите си на „Катрин, Уилям и децата им", преди да го посъветва „да отдели малко време за себе си".

Експертът по езика на тялото Джуди Джеймс казва пред Daily Mail, че този разговор е бил най-силният сигнал за „автентична близост" по време на сбогуването, когато Чарлз пристъпи, за да целуне Мелания по двете бузи.

„Начинът, по който той стисна горната част на ръцете ѝ, и близостта му за целувката направиха това ритуал, който той обикновено запазва за жени роднини, предполагайки някои истински нива на топлина", уточни Джеймс.

По време на последните им мигове заедно, президентът Тръмп е бил видян да пита краля: „Ще дойдеш ли в Търнбери след няколко месеца?" Крал Чарлз се засмял и отговорил: „Не, няма", което накарало Тръмп да настоява: „Ооо. Ела да поговорим."

Кралят, почесвайки се по врата, отбеляза, че има „натоварен график", въпреки че Тръмп останал оптимист, казвайки: „Ще се видим". Това накарало краля да попита: „Сериозно ли мислите това, което казвате?", на което президентът потвърдир: „Да, наистина. Ще дойда за няколко седмици."

Тръмп наблюдаваше как кортежът се отдалечава, а по-късно каза на репортерите: „Страхотни хора. Имаме нужда от повече такива хора в нашата страна."

Докато той и Чарлз си стискат здраво и топло ръка, Тръмп му пожелава всичко най-добро, казвайки: „Пожелавам ти всичко най-добро и се надявам да имаш добър полет. Поздрави семейството. Посещението ти беше важно..."