Сблъсъци между демократите и Пийт Хегсет в конгреса на САЩ

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет днес за втори ден влезе в сблъсъци с демократите в Конгреса на САЩ, където е на изслушване относно войната с Иран, предаде Асошиейтед Прес.

Във встъпителното си изявление Хегсет нарече законодателите от Демократическата партия „безразсъдни критици" и „песимисти от евтините места", които не признават многото успехи на въоръжените сили на САЩ срещу Ислямската република през последните два месеца, както и в други операции, откакто президентът Доналд Тръмп се върна на власт.

Хегсет каза, че Тръмп е проявил куража, „за разлика от други президенти, да гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие и че техния ядрен шантаж никога няма да бъде успешен. Имаме най-добрия преговарящ в света, който договаря страхотна сделка", добави той.

Най-високопоставеният демократ, сенаторът Джак Рийд от Комисията за въоръжените сили разкритикува усилията на Хегсет да трансформира културата на военните и предупреди, че действията му може да нанесат дългосрочни щети. Според Рийд войната срещу Иран е поставила САЩ в по-лоша стратегическа позиция, защото Ормузкият проток е затворен, а 13 американски военнослужещи са били убити. Мнозина други са били ранени, а оборудване е било унищожено.

„Доверието на американския народ в нашите въоръжени сили е изграждано в продължение на 250 години. Вие го разрушавате за една малка част от това време", заключи Рийд.

Сенатор Роджър Уикър от Републиканската партия обаче отбелязва, че обстановката в сферата на сигурността е най-опасната от края на Втората световна война и похвали начина, по който Тръмп е използвал въоръжените сили. Чрез войната Тръмп „работи за премахването на конвенционалните военни способности на режима и затова да го принуди да се върне на масата за трайно решение", заяви той, цитиран от БТА.

Хегсет вчера отново влезе в сблъсъци с демократите по време на продължило шест часа изслушване, на което му бяха зададени въпроси относно разходите на войната в долари, човешки животи и намалени запаси от критично важни оръжия.

Той обаче отказа да отговори колко дълго още ще продължи войната или каква ще бъде крайната ѝ цена. Хегсет също така каза, че смъртоносният удар срещу иранско начално училище, при който бяха убити повече от 165 души, включително деца, все още се разследва.

Все повече доказателства сочат, че САЩ са отговорни за удара по училището, което се намира до база на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, отбелязва АП.