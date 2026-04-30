Израел: Може да се наложи да предприемем нови действия срещу Иран

Израелският министър на отбраната Израел Кац каза, че страната му може "да се наложи да предприеме нови действия" срещу Иран, за да попречи на Ислямската република да се превърне отново в заплаха за Израел, предаде Франс прес.

"Макар и да подкрепяме дипломатическите усилия на САЩ, е възможно да се наложи скоро да предприемем нови действия, за да осигурим постигането на тези цели", каза силовият министър по време на военна церемония, цитира БТА.

По-рано днес Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) загубиха свой войник при боеве в Ливан, четвъртата тяхна жертва, откакто на 17 април влезе в сила примирието с проиранското шиитско движение "Хизбула".

Деветнайсетгодишният сержант Лием Бен Хемо "падна в бой в Южен Ливан", отбелязаха ЦАХАЛ в съобщение и допълниха, че друг войник е бил ранен в същото сражение.

По изчисления на Франс прес, откакто избухнаха боевете в Ливан на 2 март, когато "Хизбула" поднови атаките срещу Израел в отговор на ликвидирането на 28 февруари на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, израелската армия е дала 17 жертви.

В периода след това в същата зона загина и цивилен израелец, работещ за ЦАХАЛ.