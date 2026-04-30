ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Забраниха на жителите на руския град Туапсе да пият вода от чешмата след украинските атаки

Токсични отпадъци. Снимка: Архив

Жителите на руския пристанищен град Туапсе получиха указания да не пият вода от чешмата, а училищата днес останаха затворени, докато властите се опитваха да се справят с последиците от третия украински удар с дронове този месец срещу рафинерията в града, предаде Ройтерс.

В района е в сила извънредно положение от вторник, когато атака, предизвикала огромен пожар в обекта, спря производството и доведе до петролни разливи в Черно море.

Пожарът бе потушен тази сутрин, каза местният губернатор, но покритите с петрол плажове на Туапсе и замърсеният въздух са свидетелство за това колко болезнени могат да бъдат последиците от ескалиращите украински атаки срещу руските енергийни обекти.

Служители на спешните служби днес бяха разположени, за да помогнат за почистването на пет новооткрити замърсени части на брега, каза регионалната работна група. Общо са били почистени 12 600 кубични метра замърсен материал в Туапсе, добави тя, цитира БТА.

След атаката органът за защита на потребителите Роспотребнадзор посъветва жителите да ограничат времето, което прекарват навън и да държат прозорците затворени заради високите нива на бензен във въздуха.

Местните здравни власти днес казаха на жителите да консумират само бутилирана вода и да избягват да пият от чешми и извори като предпазна мярка. Тържествените чествания на 1 май също бяха отменени.

Някои жители изразиха опасения онлайн и се усъмниха в уверенията на властите, че обстановката е под контрол. „Защо тя не дойде да ни посети и да опита нашия свеж въздух?", коментира вчера потребител под видеоклип, публикуван от ръководителката на Роспотребнадзор Анна Попова, в който се казваше, че обстановката в Туапсе не представлява риск за здравето.

„Всичко е безопасно и под контрол", написа друг потребител под публикация за отмяната на всички мащабни събития на открито.

Токсични отпадъци. Снимка: Архив

