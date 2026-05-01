Пожар край военен полигон принуди да евакуират летище в Нидерландия

Нидерландските власти евакуираха вчера летище в южната част на страната, след като голям горски пожар избухна край разположена наблизо военна тренировъчна зона. Това е поредният пожар на фона на настоящото засушаване в региона, предаде Ройтерс.

Пожарът е избухнал близо до военна тренировъчна зона в северната част на провинция Лимбург. Евакуираното летище „Кемпен" е сред най-натоварените летища в Нидерландия.

На около 40 километра на изток, близо до границата с Германия вчера избухна друг пожар, също близо до военна тренировъчна зона.

Пожарната се опитва да овладее и двата пожара, съобщиха местните власти.

Тази седмица беше регистриран отделен пожар близо до военна тренировъчна зона в северната част на страната.

Представител на националната жандармерия съобщи, че причините за разгарянията се разследват. Той добави, че е твърде рано да се направи връзка между трите пожара и „действията на военните, провеждани на местата, когато пламъците са започнали".

В Нидерландия почти не е валяло от седмици, което прави този април един от най-сухите в историята и повишава риска от горски пожари, пише БТА.