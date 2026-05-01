На годишнината от Чернобил имало срив на захранването на АЕЦ "Запорожие"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Контролираната от руските сили Запорожка АЕЦ в югоизточна Украйна е загубила външното си захранване за един час на 26 април, когато се навършиха 40 години от ядрената катастрофа в Чернобил, съобщи тази вечер Международната агенция за атомна енергия, цитирана от Ройтерс.

Надзорният орган на ООН заяви, че втората от двете външни връзки, известна като „Феросплавна", е спряла на 26 април и дизеловите генератори са се задействали незабавно, за да поддържат захранването на най-голямата в Европа централа с шест реактора.

Основната външна връзка на централата - „Днепровска", е прекъсната от края на март. Това е 15-ият път, когато централата губи напълно външното си захранване, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

Руските войски превзеха обекта през първите седмици на конфликта. Оттогава всяка страна редовно обвинява другата в започване на военни действия, които биха могли да застрашат безопасността в централата, разположена близо до фронтовата линия.

„В момент, когато светът отбелязва мрачната 40-та годишнина от аварията в Чернобил, честите прекъсвания на електрозахранването подчертават все още несигурната ситуация с ядрената сигурност в Украйна", заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси в изявление.

В изявлението се казва, че МААЕ „се опитва да уреди локално примирие, за да свърже отново „Днепровска", което обаче се усложнява от факта, че са възникнали повреди по кабелите над река Днепър.

Централата не генерира електричество, но се нуждае от енергия, за да предпази ядреното гориво на място от прегряване, пише БТА.